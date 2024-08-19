Что стоит знать о проблеме с "дропами"

Олег Гетман заявил, что проблема с "дропами" существовала давно, и на самом деле она не уникальна для нашей страны. Поэтому тем или иным способом с ней борются или законодатели, или регуляторы во всем мире. Проблема растет по мере того, как набирает обороты торговля, как растет электронная торговля, что тоже является глобальной тенденцией.

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По его словам, соответственно, увеличивается доля так называемой черной электронной торговли. В частности, речь идет о торговле "серым" контрафактным алкоголем, табачными изделиями, наркотиками, другими психотропными веществами и так далее.

Олег Гетман Экономист Все это проще реализовывать через электронные каналы сбыта: интернет, телеграмм и т.д., а потом отправлять с помощью почты или курьера и получать средства на карточки. В то же время чтобы не использовать для этих операций одну карточку, то создают так называемые фермы карточек по 10 по 20 штук, которые дальше передают еще ряду карточек, а в конце, когда они проходят через это определенный круг, то средства переводят или в криптовалюту, или покупают какие-то товары у юридических лиц, или снимаются наличными здесь или за рубежом.

В чем опасность "дропов" для украинцев

Экономист объяснил, какие последствия могут быть, если человек отдает свою карточку кому-то в пользование на определенное время и через нее "проходит" несколько миллионов или десятков миллионов гривен. Если эти операции замечает налоговая, а НБУ начал передавать такую информацию налоговой службе по очень опасным, особо рисковым картам, то она начислит на весь этот объем 18% налога на доходы физических лиц.

Что такое "дропы" Это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским реквизитам: к картам/счетам, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу.

По словам экономиста, в результате человек или будет вынужден заплатить эти огромные суммы, или ему заблокируют все счета и будет наложен арест на все движимое или недвижимое имущество.

Важно! Олег Гетман отметил, что не стоит передавать третьим лицам за какую-то смешную плату на уровне 100 долларов в месяц.

Адекватные ли ограничения готовит НБУ

Эксперт добавил, что регуляции, которые планирует вводить Национальный банк Украины, достаточно разумные и проработанные. Заметно, что Нацбанк не просто вышел и сделал первое, что ему захотелось. Зато видно, что регулятор поработал с волонтерами, физическими лицами, военными. И делает все, чтобы эти регуляции действовали таким образом, чтобы они не повредили обычным людям и волонтерской деятельности.

То есть, объясняет Олег Гетман, нет ограничений на сбор, на карточку, на которую этот волонтер собирает деньги, а есть ограничения на перечисление с карты на карту и сумма перечислений в месяц. То есть это не должно навредить обычным людям и волонтерам, потому что достаточно там высокие лимиты по суммам и по количеству операций.