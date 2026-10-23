Наприкінці жовтня НБУ ухвалить важливе рішення: що зміниться для українців

Які сценарії розглядають експерти

Як розповів у коментарі 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв, наразі можливі два сценарії: наприкінці жовтня НБУ збереже облікову ставку на рівні 16% або підвищить її до 16,5%. Остаточне рішення залежатиме від оцінки економічної ситуації та динаміки споживчих цін.

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Сценарій №1 – підвищення облікової ставки як превентивний крок для збереження макрофінансової рівноваги в умовах тривалої невизначеності

Аргументом на користь підвищення може стати прискорення інфляції. За підсумками жовтня прогнозується її зростання до 1,7% у місячному вимірі та близько 10,9% у річному. Для порівняння, у вересні останній показник становив 10%, а в серпні – 8,1%. Основними причинами такої динаміки залишаються наслідки війни, зокрема обстріли енергетики, пошкодження підприємств і логістичні труднощі, які збільшують витрати бізнесу. Ситуацію ускладнюють зовнішньоекономічні ризики й невизначеність щодо своєчасного надходження міжнародної фінансової допомоги.

За таких обставин вища облікова ставка не здатна усунути головні причини зростання цін, однак може стримувати вторинний інфляційний тиск, підтримувати привабливість гривневих заощаджень та обмежувати попит на іноземну валюту.

Цікаво! Верхня межа дохідності тримісячних депозитних сертифікатів НБУ може зрости з 19,5% до 20% річних за умови збереження чинної формули розрахунку. Фактичні ставки визначатимуть на тендерах, однак навіть потенційне підвищення може стимулювати банки пропонувати вигідніші умови за гривневими вкладами.

Однак фінустанови навряд чи одночасно підвищуватимуть ставки за всіма депозитами: кожен банк орієнтуватиметься на власні потреби в залученні коштів, рівень ліквідності та конкуренцію на ринку. За словами експерта, зміни можуть бути поступовими й вибірковими, а перші помітні результати з'являться в листопаді.

Сценарій №2 – облікова ставка без змін

Якщо НБУ збереже облікову ставку на рівні 16% та не змінить параметрів депозитних сертифікатів, ринок продовжить розвиватися в межах уже сформованих тенденцій. Середня дохідність гривневих вкладів залежно від строку може становити 14 – 15% річних, тоді як найвигідніші спеціальні пропозиції сягатимуть 17 – 17,5%.

Водночас банки продовжать залучати клієнтів додатковими перевагами, зокрема бонусами для новачків, вищими відсотками за оформлення через мобільний застосунок і навіть вигідними умовами продовження договорів.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Окремим чинником, що підтримуватиме інтерес громадян до гривневих депозитів, залишатиметься потреба захистити заощадження від інфляції. В умовах посилення воєнних ризиків, постійних повітряних тривог та загальної економічної невизначеності люди прагнуть насамперед зберегти зароблені кошти й отримати хоча б певну фінансову передбачуваність.

Нагадаємо, відносно високі депозитні ставки дозволяють частково або повністю компенсувати інфляційні втрати навіть після сплати податків. Окрім того, гривневі вклади допомагають зменшити залежність заощаджень від короткострокових коливань курсу та планувати власні фінанси в умовах економічної невизначеності.