Що чекає на "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Компанія ArcelorMittal повідомила уряд України, що за нинішніх умов не може безпечно та стабільно поновити діяльність свого підприємства у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Відповідну заяву опублікували на сайті в п'ятницю, 25 вересня.

Наразі сторони обговорюють подальші кроки та планують зосередитися на збереженні інфраструктури, аби після завершення війни залишалася можливість відновити виробництво.

Мауро Лонгобардо Генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Ми з глибоким жалем дійшли висновку, що більше не можемо безпечно працювати… Від початку війни наші працівники в Україні невтомно робили все, щоб шахти та завод продовжували роботу. Вони стали уособленням мужності в обставинах, які більшості з нас навіть важко уявити.

До слова, остання російська атака сталася 21 вересня. Загалом унаслідок чотирьох ударів загинуло п'ятеро людей, ще 17 працівників поранено, один із них залишається у критичному стані.

Тепер компанія очікує списання приблизно на 1 мільярд доларів переважно через втрату вартості активів, зокрема виробничих потужностей та обладнання "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Зауважте! Це найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України з повним циклом виробництва – від видобутку руди до виплавки сталі. До його структури входять коксохімічні, гірничодобувні, аглодоменні, сталеплавильні й прокатні потужності.

Нагадаємо, 17 вересня росіяни також вчетверте за трохи більше ніж місяць атакували ракетами "Запоріжсталь", що вже зупинилася внаслідок попередніх ворожих обстрілів. Операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко назвав такі дії "системним терором проти української промисловості та людей".