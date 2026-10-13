Скільки можна заробити на ОВДП і депозитах

Як вказав 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, у 2026 році державні облігації можуть бути вигіднішими за банківські депозити, тоді як валюту варто тримати передусім як фінансовий резерв на випадок непередбачуваних змін.

Серед доступних українцям інструментів заощадження аналітик виділяє саме ОВДП. За його словами, дохідність окремих випусків сягає 15,5 – 16% річних.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик і член Українського товариства фінансових аналітиків. Найбільшу дохідність зараз приносять ОВДП.

Ще одна перевага ОВДП: дохід фізичних осіб від державних облігацій не оподатковується:

ПДФО;

та військовим збором.

Банківські депозити, за оцінкою Шевчишина, пропонують приблизно 13 – 15% річних. Але ця ставка не дорівнює сумі, яку людина отримає на руки: з відсоткового доходу утримують 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Після сплати податків від ставки 13 – 15% залишається близько 10 – 11,6% річних.

Фактична дохідність залежить від умов конкретного депозиту чи випуску ОВДП, а також строку вкладення.

Чи є сенс купувати долари

Валюта не обов'язково приносить найбільший дохід. Усе залежить від того, наскільки зміниться курс за час, поки людина триматиме заощадження в доларах або євро.

Шевчишин звертає увагу, що від початку року зростання курсу було відносно невеликим. Тому для тих, хто купував валюту лише з розрахунком заробити на її подорожчанні, такий варіант виявився менш вигідним, ніж вкладення в гривневі ОВДП.

Однак повністю відмовлятися від валюти аналітик не радить. В умовах війни та невизначеності вона може бути запасом на випадок різких змін в економіці або особистих обставинах.

Я зараз розглядаю купівлю валюти лише як фактор безпековий, коли це така страховка,

– пояснив він.

Передбачити, як зміниться курс до кінця року, складно:

Якщо гривня послабиться, валютні заощадження можуть зрости в перерахунку на гривні.

Якщо курс залишатиметься відносно стабільним, дохід від валюти може поступитися відсоткам за ОВДП чи депозитом.

Тому перед вибором варто визначитися, для чого потрібні гроші: отримати дохід, мати доступ до них у найближчі місяці чи створити резерв на непередбачуваний випадок. Від цього залежить, який інструмент буде доречнішим.

До слова, в НБУ зазначили, що логічним для збереження заощаджень буде поєднання валют. Проте немає універсальної формули. Також не варто зберігати всі заощадження лише в одній валюті, адже у випадку коливання ціни чи падіння, можна втратити частину заощаджень.