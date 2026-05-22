Чому ціна на нафту залишатиметься високою?

Висока ціна нафти Brent пояснюється саме значною премією за геополітичний ризик. Вона, імовірно, перебуватиме в межах 5 – 15 доларів за барель, повідомляє Bloomberg.

Важливо! Як повідомляє видання Trading Economics, ціна Brent наразі – 104,42 долара за барель.

Основним ризиком залишатиметься саме ситуація на Близькому Сході. Зокрема, закриття Ормузької протоки. Потрібно розуміти, що наразі фактично, заблокований один з ключових шляхів постачання нафти.

Відомо, що деякі судна таки проходять Ормузьку протоку, проте це відбувається за згодою іранських сил. Повне відновлення руху через цей шлях буде проблемним навіть, якщо блокування закінчиться. Зокрема, через мінування та значні безпекові ризики.

Зверніть увагу! Наразі, як вважають експерти, перебої у світових постачаннях можуть становити від 3 до 7 мільйонів барелів нафти на добу.

