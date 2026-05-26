Как упал уровень переработки нефти в Индии?

В апреле уровень переработки нефти на НПЗ Индии упал до 5,23 миллиона баррелей в день, это примерно – 21,39 миллиона метрических тонн, сообщает Reuters.

Важно знать! Именно Индия является третьим среди крупнейших импортеров нефти в мире.

Для понимания, именно в течение апреля уровень переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Индии упал на 2,2%. Если считать в годовом исчислении.

Ситуация на Ближнем Востоке сильно повлияла на Индию. Ведь она начала искать новые пути для получения нефти. Нужно понимать, что раньше именно ближневосточное сырье составляло большую часть индийского импорта.

Сейчас Индия начала активно закупать нефть из:

Латинской Америки;

Африки.

Интересно, что в апреле поставки российской нефти в Индию упали.

Индийский НПЗ Nayara Energy, который частично принадлежит российскому нефтяному гиганту "Роснефть", получил только одну партию российской нефти в апреле. Ведь этот НПЗ был полностью остановлен на большую часть месяца для проведения планового технического обслуживания,

– отмечает издание.

