За словами глава Європейського центробанку, у найближчі кілька кварталів не варто очікувати зниження відсоткових ставок. Про це Крістін Лагард заявила під час конференції Financial Times.

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Глава Європейського центробанку про інфляцію

Лагард додала, що інфляція у країнах Єврозони сповільниться до 2%, які є цільовим показником, за умови тривалого зберігання ставок протягом досить тривалого проміжку часу. Тож, на її думку, не варто очікувати змін у наступні кілька кварталів.

"Досить довго" означає "досить довго",

– наголосила Лагард.

Ба більше, глава Європейського центрального банку вважає, що темпи зростання цін можуть прискорюватися. Зокрема, якщо виникнуть нові й серйозні проблеми, які пов'язані із постачанням енергетичних ресурсів.

Що таке інфляція Це тривале зростання загального зростання цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Єврозона – це валютний блок 20 держав-членів Європейського Союзу, які прийняли євро як свою національну валюту та єдиний законний платіжний засіб. Серед них країни Балтії, Італія, Іспанія, Німеччина, Франція та інші.

До того ж Лагард підмітила, що зниження інфляції до найнижчого рівня за понад два роки (2,9%) може не тривати довго. За її словами, наразі зниженню цього показника сприяє здешевлення енергоносіїв.

Нагадаємо, що на початку червня у Capital Economics заявили, що у країнах Єврозони зафіксували технічну рецесію за підсумками першого кварталу. Про це повідомили після перегляду оцінки Євростату.

Тоді як у третьому кварталі економічне зростання Єврозони було слабшим, ніж очікувалося, тоді як ВВП трохи скоротився порівняно з попереднім кварталом. Додають, що економіка Єврозони зіткнулася з двома серйозними викликами: інфляцією та високими ставками, пише Reuters.