По словам главы Европейского центробанка, в ближайшие несколько кварталов не стоит ожидать снижения процентных ставок. Об этом Кристин Лагард заявила в ходе конференции Financial Times.

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Глава Европейского центробанка об инфляции

Лагард добавила, что инфляция в странах Еврозоны замедлится до 2%, которые являются целевым показателем, при длительном хранении ставок в течение достаточно длительного промежутка времени. Так что, по ее мнению, не стоит ожидать изменений в следующие несколько кварталов.

"Довольно долго" означает "достаточно долго",

– подчеркнула Лагард.

Более того, глава Европейского центрального банка считает, что темпы роста цен могут ускоряться. В частности, если возникнут новые и серьезные проблемы, связанные со снабжением энергетическими ресурсами.

Что такое инфляция Это длительный рост общего роста цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Еврозона – это валютный блок 20 государств-членов Европейского Союза, которые приняли евро как свою национальную валюту и единственное законное платежное средство. В их числе страны Балтии, Италия, Испания, Германия, Франция и другие.

К тому же Лагард подметила, что снижение инфляции до самого низкого уровня более чем за два года (2,9%) может не продолжаться долго. По ее словам, в настоящее время снижению этого показателя способствует удешевление энергоносителей.

Напомним, что в начале июня в Capital Economics заявили, что в странах Еврозоны зафиксировали техническую рецессию по итогам первого квартала. Об этом сообщили после пересмотра оценки Евростата.

В то время как в третьем квартале экономический рост Еврозоны был слабее, чем ожидалось, тогда как ВВП несколько сократился по сравнению с предыдущим кварталом. Экономика Еврозоны столкнулась с двумя серьезными вызовами: инфляцией и высокими ставками, пишет Reuters.