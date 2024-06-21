Нагадаємо, що за увесь 2023 рік українські банки зафіксували чистий прибуток у розмірі 83,2 мільярда гривень. Найкращі результати продемонстрував "ПриватБанк".

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Скільки заробили українські банки з початку 2024 року

Загалом чистий прибуток українських банків після оподаткування за січень-травень 2024 року оцінили у 67,9 мільярда гривень. Цей показник зріс на 26,8% порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

Фінансові показники банківського сектору з початку року:

За перші чотири місяці чистий прибуток кредиторів склав 52,07 мільярда гривень.

За квартал індустрія отримала прибуток у розмірі 40,52 мільярда гривень, а за два місяці – 25,9 мільярда гривень.

Згідно з останнім звітом НБУ, доходи українських банків за січень – травень зросли на 19% до 204,5 мільярда гривень. Водночас процентні доходи додали 23,3% до 143,2 мільярда гривень.

До теми! НБУ оприлюднив рейтинг найприбутковіших банків України за перші чотири місяці 2024 року. Лідером став державний "ПриватБанк". Чистий прибуток кредитора оцінили у 17,47 мільярда гривень. Другу сходину зайняв "Ощадбанк".

Крім того, зафіксували зростання витрат кредиторів. За перші п'ять місяців року витрати склали 136,566 мільярда гривень, зрісши на 15,6%. Також банки зменшили суми відрахувань до резервів під майбутні збитки на 2,054 мільярда гривень.

Прогнози НБУ

Український центробанк у "Звіті про фінансову стабільність" за червень 2024 року вказав, що стійка прибутковість призводить до постійного збільшення капіталу банками. Таким чином, НБУ може продовжувати запроваджувати європейські вимоги.

Зверніть увагу! На початку червня 2024 року НБУ оштрафував "Ощадбанк" за порушення низки вимог законодавства. Кредитора зобов'язали виплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

Також додають, що до кінця поточного року капітал кредиторів має повною мірою покривати кредитні, ринкові та операційні ризики відповідно до європейських вимог.