Напомним, что за весь 2023 год украинские банки зафиксировали чистую прибыль в размере 83,2 миллиарда гривен. Лучшие результаты продемонстрировал "ПриватБанк".

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Сколько заработали украинские банки с начала 2024 года

В целом чистая прибыль украинских банков после налогообложения за январь – май 2024 года оценили в 67,9 миллиарда гривен. Этот показатель вырос на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Финансовые показатели банковского сектора с начала года:

За первые четыре месяца чистая прибыль кредиторов составила 52,07 миллиарда гривен.

За квартал индустрия получила прибыль в размере 40,52 миллиарда гривен, а за два месяца – 25,9 миллиарда гривен.

Согласно последнему отчету НБУ, доходы украинских банков за январь – май выросли на 19% до 204,5 миллиарда гривен. В то же время процентные доходы прибавили 23,3% до 143,2 миллиарда гривен.

К теме! НБУ обнародовал рейтинг самых прибыльных банков Украины за первые четыре месяца 2024 года. Лидером стал государственный "ПриватБанк". Чистую прибыль кредитора оценили в 17,47 миллиарда гривен. Вторую строчку занял "Ощадбанк".

Кроме того, зафиксировали рост расходов кредиторов. За первые пять месяцев года расходы составили 136,566 миллиарда гривен, выросли на 15,6%. Также банки уменьшили суммы отчислений в резервы под будущие убытки на 2,054 миллиарда гривен.

Прогнозы НБУ

Украинский центробанк в "Отчете о финансовой стабильности" за июнь 2024 указал, что устойчивая доходность приводит к постоянному увеличению капитала банками. Таким образом, НБУ может продолжать вводить европейские требования.

Обратите внимание! В начале июня 2024 года НБУ оштрафовал "Ощадбанк" за нарушение ряда требований законодательства. Кредитора обязали выплатить штраф в размере 170 тысяч гривен.

Также добавляют, что до конца текущего года капитал кредиторов должен в полной мере покрывать кредитные, рыночные и операционные риски в соответствии с европейскими требованиями.