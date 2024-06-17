У цілому за перші чотири місяці 2024 року чистий прибуток банківського сектору України склав 52,07 мільярда гривень. За квартал індустрія отримала прибуток у розмірі 40,52 мільярда гривень, а за два місяці – 25,9 мільярда гривень.

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Найприбутковіші банки України

Найбільші прибутки за 4 місяці зафіксував державний "ПриватБанк". Чистий прибуток кредитора оцінили у 17,47 мільярда гривень. Для порівняння, за аналогічний період роком раніше державний банк "чистими" заробив 20,88 мільярда гривень.

Друге місце посідає ще один державний банк – "Ощадбанк". Чистий прибуток другого за величиною банку України за 4 місяці склав 6,47 мільярда гривень. Цей показник зріс втричі порівняно з даними за 2023 рік. Тоді йшлося про суму у розмірі 2,7 мільярда гривень.

Цікаво! На початку червня 2024 року НБУ оштрафував "Ощадбанк" за порушення низки вимог законодавства. Кредитора зобов'язали виплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

До першої десятки лідерів за рівнем прибутків увійшли ще такі банки:

Райффайзен Банк – 3,32 мільярда гривень;

Укрексімбанк – 2,8 мільярда гривень;

ПУМБ – 2,66 мільярда гривень;

Креді Агріколь Банк – 2,6 мільярда гривень;

Укргазбанк – 2,45 мільярда гривень;

Укрсіббанк – 2,33 мільярда гривень;

ОТП Банк – 1,95 мільярда гривень;

Універсал Банк (mono) – 1,6 мільярда гривень.

Водночас найбільші прибутки за перші 4 місяці 2024 року зафіксували Правекс Банк (- 86,1 мільйона гривень), Індустріалбанк (- 13,3 мільйона гривень) та PINBank (-12,5 мільйона гривень).