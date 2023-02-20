Перш за все, варто вказати, що кожна відповідь на питання про економічних тенденцій у поточному році починалася зі згадки, що ChatGPT – це штучний інтелект, який не може передбачувати майбутнє, але надасть загальну інформацію за запитом з врахуванням думок та позицій експертів.

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Прогнози для передових економік світу

Згідно із відповіддю штучного інтелекту, у 2023 році загалом економіки світу будуть демонструвати позитивну динаміку та продовжуватимуть відновлюватися після пандемії коронавірусу. Для прикладу:

Перша економіка світу – США – буде зростати, хоча й повільніше, ніж у попередні роки. На позиції Штатів впливатимуть рішення Федерального резерву, який бореться з інфляцією;

Також на економіку буде впливати інфляція, геополітичні конфлікти, зокрема, потенційні торгові війни або конфлікти, ситуація на ринку праці;

Щодо ЄС, то штучний інтелект також повідомляє про зростання у 2023 році, хоча вказує, що показники можуть різнитися у різних країнах. Для прикладу, країни Півдня Європи, найімовірніше, будуть відновлюватися повільніше, ніж інші;

Загрозою для цього сценарію можуть стати нові віруси коронавірусу, економічна нестабільність в інших частинах світу. Додаткові фактори впливу – ефективність боротьби зі змінами клімату та політиків, як на рівні держав, так і ЄС.

ChatGPT та економічні прогнози на 2023 рік / Фото Pexels

Велику Британію у 2023 році теж чекає досить сприятлива динаміка, але цей ефект може бути досить обмеженим через наслідки Brexit, нестабільність на світових ринках, а також ситуацію з інфляцією.

Тоді як у Китаї, який наразі є другою економікою світу та головним конкурентом США, динаміка економіки буде залежати від глобальних економічних тенденцій, політичних ризиків та внутрішніх реформ у цьому секторі. До факторів, які можуть вплинути на позиції Піднебесної, також відносять:

Торговельні війни. Нагадаємо, рівень напруженості між США та Китаєм суттєво зростає;

Економічні кризи глобального масштабу,

Пандемія коронавірусу. Річ у тому, що офіційний Пекін лише у грудні 2022 року відмовився від політики нульової терпимості до вірусу.

Перспективи України у 2023 році

Щодо України, то ChatGPT інформує про зростання національної економіки, пов'язуючи це з "покращенням економічної ситуації та структурними реформами". Тоді як серед головних викликів для країни висока інфляція, недостатній рівень привабливості для інвесторів, високий рівень бідності тощо.

Варто зауважити, що штучний інтелект не згадує ні про повномасштабну війну Росії проти України, ні про блокування українських портів, ні про "зернову угоду" під егідою ООН.

Курси валют

Штучний інтелект повідомляє, що динаміка головної резервної валюти світу буде залежати від дій Федерального резерву та інфляції. Якщо центробанк буде збільшувати ставку, то долар може стати більш привабливим активом для інвесторів. Також на курс валюти будуть впливати макроекономічні фактори, ціни на нафту, політична та економічна ситуації у світі та Штатах.

Офіційна валюта Єврозони – євро – буде демонструвати позитивну динаміку, якщо світова економіка й надалі буде відновлюватися. Тоді як різноманітні політичні ризики можуть мати негативні наслідки для валюти. Загалом курс євро також залежатиме від тих самих факторів впливу, що долар США. Єдина відмінність головною скрипкою для цієї грошової одиниці є Центральний європейський банк.

ChatGPT та економічні прогнози на 2023 рік / Фото Unsplash

На гривню у 2023 році позитивно впливатиме, якщо Україна буде розвиватися та зміцнювати свою економіку, згідно з відповідями ChatGPT. За умови стабілізації національної економіки та зменшення інфляції тиск на валюту буде меншим. В цілому за такого сценарію йдеться про покращення макроекономічних показників.

Проведення реформ, найімовірніше, сприятиме покращенню інвестиційної привабливості країни та, відповідно, зміцненню гривні. Вкотре додамо, що штучний інтелект не згадує про повномасштабну війну Росії проти України та усі виклики, пов'язані з цим.

Зверніть увагу! В цілому у кожній відповіді ChatGPT про курси валют у 2023 році вкінці йдеться про те, складно передбачити, як буде розвиватися ситуація на валютному ринку далі. Тож найкраще, що можна зробити – стежити за економічними новинами та тенденціями.

Криптовалюти

Згідно з даними від ChatGPT, у поточному році ситуація на ринку криптовалют буде залежати від економічних тенденцій у світі, поведінки інвесторів та трейдерів, розвитку технологій блокчейну та рішень світових регуляторів. Наприклад, останнім часом все більше країн підтримують ідею про необхідність регулювання ринку цифрових активів.

З іншої сторони, для криптовалют є чимало ризиків, а саме низький рівень прийняття на ринку, нестабільність курсу тощо. Загалом штучний інтелект видає позитивний прогноз для цієї індустрії з приміткою, що варто враховувати усі фактор та пам'ятати про періодичні коливання цін.

Зокрема, біткойн, який є флагманом ринку цифрових активів, у 2023 році має шанси продовжувати зростати в ціні. Це може бути пов'язане з такими аспектами:

Збільшення інституційних інвестицій в криптовалюту;

Ширший спектр використання технології блокчейну;

Дослідження нових ринкових можливостей.

Штучний інтелект також повідомляє, що у 2021 році курс біткойна злетів до історичного максимуму, що є правдою. За даними CoinDesk, йдеться про ціну на рівні майже 69 тисяч за монету.

ChatGPT та економічні прогнози на 2023 рік / Фото Unsplash

Перспективи держави-агресорки

ChatGPT повідомляє, що за останні роки економіка Росії стикалася із низкою викликів. Штучний інтелект згадує про санкції, зниження цін на нафту та інші енергоносії, торговельні війни та наслідки пандемії коронавірусу.

Загалом йдеться про певне зростання економіки агресора у 2023 році, але з врахуванням того, що можуть виникнути фактори та коливання через зовнішні та внутрішні тенденції. Знову ж у відповіді немає жодної згадки про війну проти України та анексію Криму.

Важливо! Економіка Росії за 2022 рік продемонструвала найбільший спад з 1998 року, коли в країні оголосили дефолт.

Стосовно курсу російського рубля штучний інтелект не має однозначної відповіді. Проте у відповіді на запит йдеться про на валюту буде мати негативний вплив відокремлення від світової економіки та міжнародної спільноти.

Також на позиції грошової одиниці агресора впливатиме інфляція, економічна політика уряду, ціни на нафту та політичні зміни. Цікаво, що протягом останніх тижнів російський рубль стрімко втрачає позиції на ринку.