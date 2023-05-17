Материнская компания Google вернулась в элитный клуб

Во время торговой сессии во вторник, 16 мая, на фондовом рынке капитализация компании Alphabet пересекла отметку 1,5 триллиона долларов США.

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Ценные бумаги техгиганта подорожали почти на 3% и торговались почти за 120 долларов за акцию. Одним из ключевых катализаторов удорожания акций Alphabet стал искусственный интеллект. В частности, в начале февраля техгигант сообщил о запуске собственного приложения на основе новой технологии. – Bard.

К теме! После этого акции компании подорожали на 10%. Хотя из-за ошибки Bard корпорация Alphabet потеряла 100 миллиардов долларов капитализации всего за день.

На сегодняшний день наиболее известным примером адаптации искусственного интеллекта является ChatGPT. Эксперты выяснили, что этот инструмент может повысить точность прогнозов для инвесторов Напомним, что 24 Канал также "спросил" ChatGPT об экономических прогнозах на 2023 год.

Позиции на фондовом рынке

Согласно данным портала CompaniesMarketCap, материнской компании Google удалось подорожать на рынке до вышеупомянутого уровня впервые с мая 2022 года. В целом с начала текущего года акции компании выросли на 35%. Актуальные позиции Alphabet на бирже, на момент создания этого материала:

Стоимость акций колеблется на уровне 199,88 доллара за штуку, по данным Yahoo!Finance ;

за штуку, по данным Yahoo!Finance ; Рыночная капитализация компании составляет 1,518 триллиона долларов.

Добавим, что в первую пятерку самых дорогих компаний в мире также входят Apple, Microsoft, Saudi Aramco и Amazon, согласно Global Ranking. Alphabet занимает четвертую строчку.