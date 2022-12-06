Під час церемонії відкриття другої фабрики з виробництва чипів в американському штаті Аризона планують повідомити про збільшення розміру інвестицій з 12 мільярдів доларів до 40 мільярдів доларів. Гостями заходу стали засновник тайванської компанії TSMC та президент США Джозеф Байден.

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Компанія з Тайваню також ухвалила історичне рішення, оскільки її інвестиції входять до переліку одних із найбільших вкладень в історії США, тоді як для штату Аризона – це рекорд.

Плани компанії TSMC у США

Компанія TSMC заявила про збільшення обсягів виробництва чипів нового технологічного рівня, ніж анонсували до цього.Тож вони зможуть досягти рівня американського попиту на цю категорію товарів.

Йдеться про 600 тисяч пластин на рік. Для світу та США це позитивний сигнал, адже напівпровідники входять до складу найрізноманітніших приладів. Зокрема, йдеться про:

Смартфони;

Комп'ютери;

Автомобілі;

Прилади, які використовують у медичній сфері та побуті тощо.

На момент створення цього матеріалу, акції тайванської компанії TSMC торгуються на ринку за ціною на рівні 81,62 долара за штуку. Її ринкова капіталізація становить 423,2 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

Напівпровідники відіграють критично важливу роль

Влітку 2022 року очільник Білого дому Джозеф Байден підписав закон про надання субсидій для виробництва чипів та досліджень у США. Він наголосив, що майбутнє має бути зроблено на американській території. Йдеться про суму у розмірі 52,7 мільярда доларів, повідомляє Reuters.

Важливість напівпровідників усвідомлюють не лише у США. Зокрема, ще у травні 2021 року Південна Корея повідомила про намір вкласти у розробку чипів 452 мільярди доларів до 2030 року. Також варто згадати й про такі новини за останні роки із цього сектору: