Станом на п'ятницю, 7 квітня, курс долара США перетнув позначку у 83 рублі. Це піковий рівень з 6 квітня 2022 року. Водночас вартість євро злетіла вище 91 рубля вперше з квітня минулого року, пише "Бізнес Цензор". Відтак грошова одиниця зафіксувала найбільший спад за день за останній рік.

Варте уваги Запорука успіху: яка стратегія може зацікавити багатьох інвесторів

Новий обвал рубля

Загалом від початку 2023 року долар у Росії подорожчав на 17%. Динаміку рубля прокоментував й міністр фінансів держави-агресорки Антон Сілуанов.

За його словами, останні зміни пов'язані або зі збільшення обсягів імпорту, або скороченням доходів від експорту. Він додав, що курс валюти дотримується ринкових принципів та реагує на зміни зовнішньоекономічної кон'юнктури.

До теми! У результаті рубль потрапив до переліку найгірших валют світу. Ця валюта наздогнала за рівнем "успіхів" єгипетський фунт та аргентинське песо. Згідно з Reuters, вище згадані грошові одиниці демонструють найгіршу динаміку на ринку.

Додамо, що буквально 6 квітня рубль зафіксував найбільший спад за рік, опустившись до найнижчого рівня, на той момент, за рік. Тоді курс долара зупинився на рівні 80,1 рубля. Актуальна динаміка рубля щодо інших валют, на момент створення цього матеріалу:

Один долар коштує 81,41 рубля , за даними Google Фінанси;

, за даними Google Фінанси; Євро торгується за ціною на рівні 88,86 рубля.

За даними Reuters, на рубль тиснуть два фактори, а саме валютна криза у країні та розпродаж іноземних бізнесів у Росії. Трейдери додали, що продаж західних активів вітчизняним інвесторам спровокувало зростання попиту на американський долар. Крім того, спад цін на нафту у березні 2023 року вдарило по доходах Кремля від експорту сировини.