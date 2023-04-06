Станом на четвер, 6 квітня 2023 року, офіційна російська валюта впала до найнижчого рівня щодо долара США за 12 місяців.

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Новий обвал російського рубля

Максимумом для американського долара був курс на рівні 80,1 рубля. Востаннє таку динаміку цієї валютної пари фіксували на ринку лише 18 квітня 2022 році. Паралельно євро торгувався на рівні 87,55 рубля.

Нагадаємо, що з початку весни 2023 року російська офіційна грошова одиниця не вперше фіксує суттєві втрати на ринку. Станом на 1 березня рубля обвалився до найнижчого рівня за 10 місяців. На той момент, втрати валюти від початку грудня оцінили у 20%. Серед причин, які тиснуть на грошову одиницю:

Санкції колективного Заходу вдарили по доходах Кремля від експорту енергоносіїв;

Потужні військові витрати агресора.

На момент створення цього матеріалу, курси валют демонструють таку динаміку: