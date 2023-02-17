Центральний банк Росії повідомив, що з 3 до 10 лютого міжнародні резерви країни скоротилися на 2% до 589 мільярдів доларів. У валютному еквіваленті втрати оцінюють 12 мільярдів доларів.

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Міжнародні резерви Росії зменшилися на 12 мільярдів

Фінансовий регулятор держави-агресорки заявив, що скорочення обсягу міжнародних резервів – результат негативної переоцінки та операцій, що проводяться в рамках бюджетного правила.

Ці дані також прокоментував британський економіст Тімоті Еш. За його словами, він очікує на суттєві втрати від цього моменту. Одна з головних причин – зміни на енергетичному ринку. Росія втратила газовий ринок у Європі, а також вплив знижки на ціну нафти Urals ускладнюється.

Путін – невдаха,

– додав економіст.

Нагадаємо, що для Росії саме Європа була основним ринком збуту нафти та газу до запровадження масштабних санкцій від колективного Заходу після початку повномасштабної війни проти України. Наразі ситуація кардинально відрізняється. Виділимо такі рішення:

Часткове ембарго на російську нафту від ЄС, яке набуло чинності 5 грудня 2022 року;

Цінові стелі на нафту та нафтопродукти держави-агресорки;

Німеччина на початку 2023 року на 100% відмовилася від російських енергоносіїв, хоча раніше ця країна чи не найбільше співпрацювала з офіційною Москвою в енергетичному секторі.

Загалом за 2022 рік міжнародні резерви Росії зменшилися на 8,4%. Історичний максимум для цього показника зафіксували 18 лютого 2022 року. Тоді йшлося про суму у розмірі 643,2 мільярда доларів США.