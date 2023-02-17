Центральный банк России сообщил, что с 3 по 10 февраля международные резервы страны сократились на 2% до 589 миллиардов долларов. В валютном эквиваленте потери оценивают 12 миллиардов долларов.

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Международные резервы России уменьшились на 12 миллиардов

Финансовый регулятор государства-агрессора заявил, что сокращение объема международных резервов – результат отрицательной переоценки и операций, проводимых в рамках бюджетного правила.

Эти данные также прокомментировал британский экономист Тимоти Эш. По его словам, он ожидает существенных потерь с этого момента. Одна из главных причин – изменения на энергетическом рынке. Россия лишилась газового рынка в Европе, а также влияние скидки на цену нефти Urals усложняется.

Путин – неудачник,

– добавил экономист.

Напомним, что для России именно Европа являлась основным рынком сбыта нефти и газа до введения масштабных санкций от коллективного Запада после начала полномасштабной войны против Украины. Пока ситуация кардинально отличается. Выделим следующие решения:

Частичное эмбарго на российскую нефть от ЕС, которое вступило в силу 5 декабря 2022;

Ценовые потолки на нефть и нефтепродукты государства-агрессора;

Германия в начале 2023 года на 100% отказалась от российских энергоносителей, хотя раньше эта страна больше всего сотрудничала с официальной Москвой в энергетическом секторе.

В целом за прошлый год международные резервы России уменьшились 8,4%. Исторический максимум для этого показателя был зафиксирован 18 февраля 2022 года. Тогда речь шла о сумме в размере 643,2 миллиарда долларов США.