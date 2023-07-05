Про це стало відомо після розслідування фінського суспільного мовника з використанням даних митної статистики. Йдеться про торгівлю між фінськими компаніями з росіянами після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Фінські компанії торгували з Росією після початку агресії

Наразі загальний обсяг цих операцій оцінюють у понад 1,5 мільярда євро. Одним із прикладів стала компанія Metso Outotec, яка надає технології та обладнання для гірничодобувної, переробної та металообробної промисловості. На початку повномасштабної агресії ця фірма оголосила про припинення експорту до Росії.

До теми! Російський рубль зафіксував черговий обвал наприкінці червня 2023 року. Важливо наголосити, що ця валюта впала до рівня, який зафіксували у березні 2022 року. Також на тлі заколоту Пригожина акції публічних компаній на фондовій біржі почали стрімко знецінюватися .

Проте у реальності компанія Metso Outotec продовжила співпрацю з агресором, яка тривала ще, щонайменше, кілька місяців. Зокрема, для фінського бізнесу клієнтами стали підприємства, які пов'язують з олігархами з оточення Путіна:

Йдеться про Тайшетський алюмінієвий завод, яке пов’язують з олігархом Олегом Дерипаскою;

Далі йдуть "Удоканська мідь" і Михайлівському залізному руднику. Одним із власників цих підприємств є Алішер Усманов, проти якого ввели санкції у Євросоюзі.

Усе може бути законно

В Yle наголосили, що ця співпраця може бути абсолютно законною навіть, якщо йдеться про торгівлю з компаніями, де бенефіціарами є олігархи з санкційних списків.

У Міністерстві закордонних справ Фінляндії заявили, що такий вид діяльності легальний та можливий, але є одна умова: частка росіянина, який потрапив під санкції, у компанії складає до 50%.