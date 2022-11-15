У Visa відмовились від партнерства з FTX
Видання Reuters зазначає, що відмова Visa від партнерства з FTX передбачає припинення анонсованого у січні випуску дебетових карток для резидентів США.
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Ситуація з FTX викликає жаль. Ми уважно стежимо за розвитком подій,
– прокоментував представник компанії.
Нагадаємо, очікувалося, що користувачі дебитових карток Visa FTX зможуть розраховуватись ними по всьому світу коштом своїх біржових балансів у цифрових валютах. Активи будуть автоматично конвертуватись у необхідну суму у фіаті в момент оплати.
У жовтні платформа повідомила, що платіжну картку поетапно запустять у більш ніж 40 країнах Латинської Америки, Європи та Азії.
Детальніше про це Криптовалютна біржа запускає дебетову картку Visa у 40 країнах
"Слабкі місця" криптоіндустрії
Міністерка фінансів США Джанет Йеллен вважає, що інцидент з FTX показав, що криптовалютна індустрія потребує "дуже ретельного регулювання", передає видання Bloomberg.
Це показує слабкі місця всього сектора,
– наголосила вона.
Також Йеллен додала, що наслідки краху імперії Сема Бенкмана-Фріда могли бути гіршими, якби криптовалютний ринок вже переплітався з традиційною фінансовою системою. "Принаймні він не так глибоко інтегрований з нашим банківським сектором і на цей час не становить більш серйозних загроз фінансовій стабільності" – зазначила очільниця Мінфіну США.