Відтак з кінця квітня для росіян діятимуть нові правила. Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Зокрема, російські інвестори більше не матимуть доступу до актуальних даних біржі щодо ситуації на ринках. Крім того, усі активні підписки на ці дані скасують автоматично. Нововведення стосуються усіх брокерів з Росії, які працюють з Nasdaq у США та країнах Північної Європи.
Що таке NasdaqЦе одна з найбільших фондових бірж у США та світі. Головна спеціалізація – акції високотехнологічних компаній.
Додамо, що криптобіржа Binance теж вирішила обмежити доступ клієнтам з Росії. Це стосується росіян, на чиїх рахунках вартість активів перетнула позначку у 10 тисяч євро.
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