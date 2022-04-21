У Binance вирішили обмежити рахунки росіян, де вартість активів перетнула позначку у 10 тисяч євро.

Варте уваги Дефолт Росії стає питанням уже навіть не місяців, а тижнів, – Шмигаль

Найбільша криптобіржа світу обмежить доступ для росіян

Наразі росіяни зможуть використовувати лише функцію виведення. Щодо рахунків громадян Росії, які мешкають за кордоном чи залишаються на території держави-агресорки, на яких загальна сума цифрових грошей не перевищує 10 тисяч євро будуть функціонувати без змін.

Наразі компанія не планує припиняти надавати свої послуги у Росії. Однак вони продовжують стежити за політичною ситуацією.

Більше новин про реакцію криптосвіту на напад Росії на Україну:

Американська криптобіржа Coinbase заявила про свій обов'язок дотримуватися санкцій, які запровадили проти фінансового сектору Росії уряди низки країн. Тому компанія уже розпочала процес блокування орієнтовно 25 тисяч російських адрес, які "причетні до незаконної діяльності".

Влада Японії зобов'язала місцеві криптобіржі дотримуватися санкційних обмежень проти Росії. Тому вони не оброблятимуть транзакцій з цифровими активами, які підпадають під санкційні обмеження щодо замороження криптоактивів Росії та Білорусі.

Актуально – Росіяни залишаться без техніки: дивитися відео