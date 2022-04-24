Следовательно, с конца апреля для россиян будут действовать новые правила. Об этом сообщают российские СМИ.

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Биржа Nasdaq закрыла доступ для россиян

В частности, российские инвесторы больше не будут иметь доступ к актуальным данным биржи по ситуации на рынках. Кроме того, все активные подписки на эти данные будут отменены автоматически. Нововведения касаются всех брокеров из России, работающих с Nasdaq в США и странах Северной Европы.

Что такое Nasdaq Это одна из самых больших фондовых бирж в США и мире. Главная специализация – акции высокотехнологичных компаний.

Добавим, что криптобиржа Binance тоже решила ограничить доступ клиентам из России. Это касается россиян, на чьих счетах стоимость активов пересекла отметку в 10 тысяч евро.

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