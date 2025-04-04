Лідери – прихильники Трампа: скільки найбагатші люди світу через нові мита США

Нові тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп, спровокували суттєве зменшення статків найбагатших людей світу. Багатії втратили за день сотні мільярдів доларів.

Найбагатші люди світу втратили мільярди доларів через нові мита США

Статки 500 найбагатших людей світу за день зменшилися на понад 200 мільярдів доларів. Головна причина – це тарифи, які 2 квітня запровадив Дональд Трамп, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Рішення Трампа обвалило фондові біржі світу майже миттєво. Йдеться про американські, європейські та азійські акції. Долар також різко обвалився, зафіксувавши найбільший обвал щодо євро за 9 років. Тепер стало відомо, скільки втратили найбагатші люди світу через нові мита США.

Важливо! Одноденне зменшення статків багатіїв є четвертим за величиною за 13-річну історію індексу мільярдерів Bloomberg. Крім того, це найбільші втрати мільярдерів з піка пандемії коронавірусу.

Загалом капітали понад половини мільярдерів, які входять до індексу добробуту Bloomberg, впали в середньому на 3,3%. Найбільші втрати зафіксували лідери рейтингу найбагатших людей світу:

Марк Цукерберг з Meta втратив за день 17,9 мільярда доларів . Це приблизно 9% його статків. Акції його компанії впали в ціні на 9%. Цукерберг зафіксував найбільші втрати серед багатіїв.

Джефф Безос, який заснував Amazon, втратив 15,9 мільярда доларів . Акції корпорації зафіксували спад на ринку на рівні 9%.

. Акції корпорації зафіксували спад на ринку на рівні 9%. Найбагатша людина світу також зафіксувала серйозні втрати після запровадження нових мит. Лише у четвер Ілон Маск втратив 11 мільярдів доларів, адже акції компанії Tesla впали на 5,5% після новин про нові тарифи США.

Цікава деталь! Маск, Цукерберг та Безос відвідали інавгурацію Дональда Трампа, яка пройшла 20 січня. Кожен з них висловлював свою підтримку Трампу. Для прикладу, Цукерберг та Безос заявляли, що прагнуть співпрацювати уже з чинним президентом США, а Маск інвестував в його перемогу на виборах, щонайменше, 288 мільйонів доларів.

Цікаво, що президент США Дональд Трамп, який володіє мільярдними статками, також втрачає гроші. Станом на 4 квітня капітал Трампа зменшився на 40 мільйонів доларів до 4,6 мільярда доларів, за даними Forbes. Річ у тому, що акції Trump Media & Technology Group падають в ціні.