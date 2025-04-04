Річ у тім, що Штати не є важливими торгівельним партнером України, між державами мало торгівлі. Це 24 Каналу пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Прямого впливу не буде

Сергій Фурса зазначив, що в американських магазинах можна буде побачити наслідки. Однак на українських споживачів це не може вплинути. Це могло б вплинути на український бізнес, якби Штати були нашим важливим торгівельним партнером.

США не є нашим важливими торгівельним партнером, у нас мало торгівлі. Бо вони просто далеко. Як любить казати Трамп, між нами великий океан. Через цей океан у нас постачається мало продукції,

– підкреслив він.

Інвестиційний банкір навів приклад бізнес-групи "Інтерпайп", яка досить часто продає свою продукцію у Штати. Під час своєї першої каденції Трамп так само вводив мита у 25% на продукцію "Інтерпайп". Це призвело до того, що через кілька місяців вони продавали свою продукцію у США на 25% дорожче.

"Тому навряд чи ми маємо очікувати чогось іншого цього разу. Але так чи інакше це все одно досить обмежений ефект. Прямого впливу на економіку України ми не помітимо", – вважає Фурса.

Нагадаємо, у Мінекономіки відреагували на нові тарифи Дональда Трампа. Міністр економіки України Юлії Свириденко пояснила, що це "складно, але не критично". Вона зауважила, що якогось окремого вищого мита щодо України США не вводили.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував, що новий тариф 10% не матиме суттєвого впливу на економіку України. Проте деякі українські бізнесмени все-таки можуть зазнати збитків.