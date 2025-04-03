Чому долар падає в ціні

У четвер, 3 квітня, долар США різко обвалився в ціні. Крім того, американська валюта впала в ціні до багатомісячного мінімуму, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

Важливо Як Росія експортує нафту просто під носом НАТО

Курс долара сьогодні реагує на рішення президента Дональда Трампа щодо запровадження тарифів на весь імпорт США. Крім того, глава Білого дому Трамп ввів надзвичайний став у США. Мовляв, це потрібно для захисту американських інтересів.

Водночас тарифи США спровокували стрімке зростання євро на ринку. Курс євро зріс на понад 2% щодо долара, досягнувши пікового рівня за 6 місяців. Ба більше, долар зафіксував найбільший обвал щодо євро за 9 років, інформує Reuters.

Що таке Індекс долара США

Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Індекс долара США станом на 3 квітня торгується на рівні 101,60. Валюта впала в ціні на 2,10%, інформує MarketWatch. Протягом дня індекс долара коливається в діапазоні від 101,37 до 103,38. Долар обвалився до мінімуму за 6 місяців. Крім того, долар наблизився до мінімуму за рік.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: