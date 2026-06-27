Якими будуть нові 100 гривень

Для цього з 16 червня регулятор вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти. Що саме на них з'явиться – читайте далі.

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У правій верхній частині на зворотному боці купюри розмістили патріотичне гасло "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"

Такі зразки вже почали видавати банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки. Цікаво, що цей крок завершує модифікацію усього банкнотного ряду національної валюти, розпочату ще до 33-ї річниці незалежності у 2024 році.

Зауважте, що напис раніше з'явився на інших номіналах:

у 2024 році – на 500 та 1 000, а потім і 50 гривнях;

у 2025 році – на 20 гривнях;

а на початку 2026 року – на 200 гривнях.

Водночас усі інші елементи модифікованих 100 гривень відповідають зразку 2014 року. Зокрема, це автопортрет молодого поета, художника й мислителя Тараса Шевченка та Київський національний університет його імені.



Який вигляд матимуть нові 100 гривень / Фото НБУ

До слова, захисним SPARK-елементом є зображення палітри, що має кінематичний ефект – при зміні кута нахилу купюри можна побачити поступові переходи від золотистого кольору до зеленого.

Утім, оновлення банкнот – це не лише питання захисту від підробок чи заміни зношених екземплярів. Через свій дизайн гроші також покликані розповідати про українську культуру, цінності та державність, на чому неодноразово наголошували в Нацбанку.