Какими будут новые 100 гривен

Для этого с 16 июня регулятор вводит в наличный оборот модифицированные банкноты. Что именно на них появится – читайте далее.

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В правой верхней части на оборотной стороне купюры разместили патриотический слоган "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"

Такие образцы уже начали выдавать банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных. Интересно, что этот шаг завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты, начатую ещё до 33-й годовщины независимости в 2024 году.

Обратите внимание, что надпись ранее появилась на других номиналах:

в 2024 году – на 500 и 1 000, а затем и на 50 гривенах;

в 2025 году – на 20 гривнах;

а в начале 2026 года – на 200 гривнах.

В то же время все остальные элементы модифицированных 100 гривен соответствуют образцу 2014 года. В частности, это автопортрет молодого поэта, художника и мыслителя Тараса Шевченко и Киевский национальный университет его имени.



Как будут выглядеть новые 100 гривен / Фото НБУ

К слову, защитным SPARK-элементом является изображение палитры, обладающее кинематическим эффектом – при изменении угла наклона купюры можно увидеть плавные переходы от золотистого цвета к зеленому.

Впрочем, обновление банкнот — это не только вопрос защиты от подделок или замены изношенных экземпляров. Благодаря своему дизайну деньги также призваны рассказывать об украинской культуре, ценностях и государственности, о чем неоднократно подчеркивали в Нацбанке.