Що відбувається з курсом рупії

Курс рупії знизився на 0,4% після падіння на 0,5% та досягнув позначки 86,88 за долар — найнижчий рівень з 17 березня. Ослаблення валюти продемонструвало загальну динаміку більшості інших валют країн Азії, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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В чому причина обвалу рупії

Індія значною мірою залежить від імпорту сирої нафти для покриття своїх енергетичних потреб, тому зростання цін на цю сировину створює ризики як для державних фінансів, так і для прискорення інфляції. При цьому через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном нафта марки Brent цього місяця подорожчала приблизно на 20%.

Волатильність на ринку збережеться доти, доки не з'явиться ясність щодо конфлікту на Близькому Сході. Чекаю, що центральний банк втрутиться, щоб згладити різкі коливання курсу,

– зазначив голова казначейства DBS Bank у Мумбаї Ашиш Вайдья.

Примітно! Державні облігації Індії також подешевшали: прибутковість 10-річних держоблігацій зросла на 4 пункти – до 6,30%.