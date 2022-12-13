На думку експертів, Індія має потенціал випередити Японію та Німеччину та стати третьою найпотужнішою економікою у світі. Дві потужних компанії оприлюднили загалом досить схожі прогнози щодо перспектив індійської економіки.

Актуально Святковий розіграш на 25-річчя Forex Club: як виграти Tesla та біткойни на мільйони доларів

Індія може стати третьою економікою світу

В американській компанії S&P Global вважають, що до 2030 року річне зростання валового внутрішнього продукту у середньому складатиме 6,3%.

Тоді як у Morgan Stanley очікують, що ВВП Індії, найімовірніше, зросте більше, ніж вдвічі від поточного показника до 2031 року. Аналітики наголошують, що Індія має всі умови для економічного буму, якому сприяють такі аспекти:

Інвестиції у виробництво;

Енергетичний перехід;

Розвинута цифрова інфраструктура в країні.

Ці фактори зроблять Індію третьою за величиною економікою та фондовим ринком у світі до кінця десятиліття,

– додають фахівці.

Прогноз компанії S&P Global щодо економічного зростання Індії оснований на лібералізації торгової та фінансової сфер країни, реформі ринку праці, а також інвестиціях в інфраструктуру та людський капітал.

Останні економічні показники Індії

У третьому кварталі 2022 року (липень – вересень) в Індії зафіксували зростання ВВП на рівні 6,3% у річному розрахунку. Цей показник трохи перевищив прогноз з 6,2% від експертів, які взяли участь в опитування Reuters.

У попередньому кварталі цей показник дорівнював 13,5% у порівняні з аналогічним періодом роком раніше. Головним каталізатором був тривалий внутрішній попит у секторі послуг.

До теми! Згідно з прогнозом МВФ, найкращий результат за темпами економічного зростання у 2022 році продемонструє Індія з показником на рівні 6,8%.

Додамо більше новин про Індію: