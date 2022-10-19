Необанк повідомив про запуск власної цифрової монети у 2023 році у Бразилії. Цей крок свідчить про інтеграцію компанії до сектору криптовалют.

Варте уваги Як сильний долар впливає на економіку: виклики для світу та можливості для України

Бразильський банк запустить власну криптовалюту

У Nubank заявили, що вони створять токен під назвою Nucoin у першій половині наступного року. Згідно з пресрелізом бразильської компанії, запуск цифрової монети – це новий спосіб визнання лояльності клієнтів та заохочення взаємодії з продуктами банку.

Компанія також додала, що має на меті пропонувати знижки та інші пільги для власників токенів. Nubank також підтримує відомий інвестор Воррен Баффет, з капіталом у розмірі 97,2 мільярда доларів, за даними Forbes. Він займає 6 сходинку у рейтингу найзаможніших людей світу.

Минулого року він вклав 1 мільярд доларів у бразильський необанк.

Загалом це досить незвичний крок для Баффета, адже він відомий своєю нелюбов'ю до криптовалют. Це стосується й флагмана ринку – біткойна.

Він навіть раніше називав цифрові монети "отрутою для щурів, яка суперечить інтересам цивілізації".

Цей проєкт – це ще один крок вперед у нашій вірі в трансформаційний потенціал технології блокчейну та в її ще більшу демократизацію, виходячи за межі купівлі, продажу та обслуговування криптовалют у додатку Nu,

– повідомили в Nubank.

У бразильській компанії додали, що запросять 2000 клієнтів приєднатися до форуму щодо створення токена Nucoin. Nubank – не перший банк, який вирішив створити власну цифрову монету. Для прикладу, банк JPMorgan запустив власний проєкт з цифровою монетою.

Токен від гіганта Волл-стріт існує під назвою JPMCoin. Це стейблкойн, який прив'язаний до американського долара. Проте курс криптовалюти Nubank буде залежати від співвідношення попиту та пропозиції на ринку. За схожою схемою функціонують найвідоміші криптовалюти світу – біткойн та Ethereum.

На момент створення цього матеріалу, акції Nubank на ринку торгують за ціною на рівні 4,30 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 20,1 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.