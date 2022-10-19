Необанк сообщил о запуске собственной цифровой монеты в 2023 году в Бразилии. Этот шаг свидетельствует об интеграции компании в сектор криптовалют.

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Бразильский банк запустит собственную криптовалюту

В Nubank заявили, что они создадут токен под названием Nucoin в первой половине следующего года. Согласно прессрелизу бразильской компании, запуск цифровой монеты – это новый способ признания лояльности клиентов и поощрения взаимодействия с продуктами банка.

Компания также добавила, что будет предлагать скидки и другие льготы для владельцев токенов. Nubank также поддерживает известный инвестор Уоррен Баффет, с капиталом в размере 97,2 миллиарда долларов, по данным Forbes. Он занимает 6 строчку в рейтинге самых состоятельных людей мира.

В прошлом году он вложил 1 миллиард долларов в бразильский необанк.

В общем, это довольно необычный шаг для Баффета, ведь он известен своей нелюбовью к криптовалютам. Это касается и флагмана рынка – биткоина.

Он даже раньше называл цифровые монеты "ядом для крыс, противоречащих интересам цивилизации".

Этот проект – это еще один шаг вперед в нашей вере в трансформационный потенциал технологии блокчейна и ее еще большую демократизацию, выходя за пределы покупки, продажи и обслуживания криптовалют в приложении Nu,

– сообщили в Nubank.

В бразильской компании добавили, что пригласят 2000 клиентов присоединиться к форуму по созданию токена Nucoin. Nubank – не первый банк, решивший создать собственную цифровую монету. Например, банк JPMorgan запустил собственный проект с цифровой монетой.

Токен от гиганта Уолл-Стрит существует под названием JPMCoin. Это стейблкойн, привязанный к американскому доллару. Однако курс криптовалюты Nubank будет зависеть от соотношения спроса и предложения на рынке. По схожей схеме функционируют самые известные криптовалюты мира – биткоин и Ethereum.

На момент создания этого материала акции Nubank на рынке торгуют по цене на уровне 4,30 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 20,1 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo! Finance.