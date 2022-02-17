Інвестиційна компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway у четвертому кварталі 2021 року скоротила свою частку активів у Visa та Mastercard на 1,8 мільярда та 1,3 мільярда доларів відповідно.

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Компанія Воррена Баффета збільшила інвестиції у ф інтех- компанію

Водночас фірма легендарного інвестора придбала акції класу А бразильського необанку Nubank на 1 мільярд доларів. Йдеться про найбільш фінтех банк у Бразилії, який популярний серед місцевих інвесторів у біткойн.

Цікаво, що Воррен Баффет відомий своєю нелюбов'ю до криптовалют, в тому числі й до біткойна. Раніше мільярдів назвав цифрові монети "отрутою для щурів, яка суперечить інтересам цивілізації". Мільярдер прославився також завдяки обережному підходу до інвестування. Особливо це стосується найпопулярніших секторів ринку. Наприклад, фінтех.

Проте частка Berkshire у Nubank демонструє, що Воррен Баффет останнім часом змінює своє ставлення до цього сектору. У липні 2021 року його компанія інвестувала у цей стартап 500 мільйонів доларів. Вже у грудні того ж року ці активи принесли Berkshire 150 мільйонів доларів після дебюту Nubank на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Актуальні дані щодо біткойна, Nubank та капіталу Воррена Баффета: