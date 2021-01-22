Не американці: в якій країні живуть найбагатші люди
Рівень життя в різних країнах світу суттєво відрізняється. В якій країні світу громадяни вважаються найбагатшими, читайте на Фінанси 24.
Найбагатші люди живуть в Макао, якщо вірити даним Світового банку за показником ВВП на душу населення з урахуванням паритету купівельної спроможності.
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Що відомо про Макао
Це автономний регіон на південному узбережжі Китаю з населенням до 1 мільйона осіб, неподалік від Гонконгу. Макао є центром міжнародної торгівлі.
Через туристичну, ігрову та сферу послуг регіон відомий як "Азійський Лас-Вегас". Ці галузі становлять понад 90% ВВП. Макао також відомий статусом податкового притулку.
Рейтинг країн з найбагатшими жителями
- Макао – 129 103 долари ВВП на душу населення (ПКС);
- Люксембург – 121 293 долари;
- Сінгапур – 101 376 долар;
- Катар – 96 491 долар;
- Ірландія – 88 241 долар.
Для порівняння ВВП (ПКС) на душу населення України у 2019 році було 13 341 долар. Ми опинилися на 98 місці у світі за цим показником.
Як визначають багатство?Підхід, якому найбільше віддають перевагу економісти у вимірюванні багатства, враховує, наскільки заможним є середній житель країни. Такі дані показує ВВП на душу населення.
Для стандартизації інформації між країнами ВВП на душу населення інтерпретується з використанням паритету купівельної спроможності в поточних міжнародних доларах.
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