Рівень життя в різних країнах світу суттєво відрізняється. В якій країні світу громадяни вважаються найбагатшими, читайте на Фінанси 24.

Найбагатші люди живуть в Макао, якщо вірити даним Світового банку за показником ВВП на душу населення з урахуванням паритету купівельної спроможності.

Цікаво Мільярдер без грошей: де насправді "лежать" статки Ілона Маска

Що відомо про Макао

Це автономний регіон на південному узбережжі Китаю з населенням до 1 мільйона осіб, неподалік від Гонконгу. Макао є центром міжнародної торгівлі.

Через туристичну, ігрову та сферу послуг регіон відомий як "Азійський Лас-Вегас". Ці галузі становлять понад 90% ВВП. Макао також відомий статусом податкового притулку.

Рейтинг країн з найбагатшими жителями

Макао – 129 103 долари ВВП на душу населення (ПКС); Люксембург – 121 293 долари; Сінгапур – 101 376 долар; Катар – 96 491 долар; Ірландія – 88 241 долар.

Для порівняння ВВП (ПКС) на душу населення України у 2019 році було 13 341 долар. Ми опинилися на 98 місці у світі за цим показником.

Як визначають багатство? Підхід, якому найбільше віддають перевагу економісти у вимірюванні багатства, враховує, наскільки заможним є середній житель країни. Такі дані показує ВВП на душу населення.



Для стандартизації інформації між країнами ВВП на душу населення інтерпретується з використанням паритету купівельної спроможності в поточних міжнародних доларах.

Як створити стабільне джерело доходу, інвестуючи онлайн на фінансових ринках? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.