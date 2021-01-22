Не американцы: в какой стране живут самые богатые люди
Уровень жизни в разных странах мира существенно отличается. В какой стране мира граждане считаются богатыми, читайте на Финансы 24.
Самые богатые люди живут в Макао, если верить данным Всемирного банка по показателю ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности.
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Что известно о Макао
Это автономный регион на южном побережье Китая с населением до 1 миллиона человек, недалеко от Гонконга. Макао является центром международной торговли.
Через туристическую, игровую и сферу услуг регион известен как "Азиатский Лас-Вегас". Эти отрасли составляют более 90% ВВП. Макао также известный статусом налогового убежища.
Рейтинг стран с самыми богатыми жителями
- Макао – 129103 доллара ВВП на душу населения (ППС)
- Люксембург – 121 293 доллара;
- Сингапур – 101376 доллар;
- Катар – 96491 доллар;
- Ирландия – 88 241 доллар.
Для сравнения ВВП (ППС) на душу населения Украины в 2019 году было 13341 доллар. Мы оказались на 98 месте в мире по этому показателю.
Как определяют богатство?Подход, который больше всего предпочитают экономисты в измерении богатства, учитывает, насколько состоятельным является средний житель страны. Такие данные показывает ВВП на душу населения.
Для стандартизации информации между странами ВВП на душу населения интерпретируется с использованием паритета покупательной способности в текущих международных долларах.
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