НБУ викарбував сміливість українців у пам'ятних монетах до Дня Незалежності: перші фото

З нагоди 32-го Дня Незалежності України Нацбанк випустив нові пам'ятні монети. Вони символізують сміливість української нації.

Нові пам’ятні монети присвятили сміливості українців. Їх ввели в обіг 24 серпня 2023 року.

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НБУ випустив нові пам'ятні монети

У Нацбанк додали, що пам'ятні монети “Сміливість бути. UA” є особливими, оскільки зазвичай монети присвячують особистостям, подіям чи матеріальним речам. Проте регулятор вирішив закарбувати в нових монетах те, що об'єднує українців.

І ми знайшли спільну рису, яка є очевидною для всього світу, рису, яка, по суті, стала синонімом слова "українці". Це – сміливість!,

– пояснив очільник Нацбанку Андрій Пишний.

Перша срібна монета з локальною позолотою номіналом 10 гривень має тираж 5 тисяч одиниць. На аверсі монети можна побачити композицію, яка символізує Україну. Це зображено завдяки тризубу, який перебуває "на вістрі" часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії.

Нові пам'ятні монети від НБУ / Фото "Бізнес Цензор"

На дзеркальному тлі розміщено лезо меча, а вгорі – малий Державний Герб України. Тоді як на реверсі вигравійована золотиста зірка, яка стала символом сміливості та героїчного опору українців.

Нові пам'ятні монети від НБУ / Фото "Бізнес Цензор"

Пам’ятні монетиє продовженням серії "Безсмертна моя Україно".

Ще одну пам'ятну монету виробили з нейзильберу. Її номінал становить 5 гривень, а дизайн по суті дублює композицію на срібній монеті. Проте акцент зробили на зображенні аверсу на лезі меча на матовому тлі. Це символ того, що українці готові стати на захист своєї незалежності зі зброєю в руках. Тираж цієї монети становить 75 тисяч штук.

Пам'ятні монети від Нацбанку: