Що не так зі шрифтом на купюрі

Зокрема, увагу привернув напис на зворотному боці, який, за словами частини дизайнерської спільноти, стилістично нагадує одну з неофіційних кириличних адаптацій шрифту російського походження. На ситуацію вже відреагували в Нацбанку, подякувавши фаховій спільноті за уважність до деталей.

У регуляторі зазначили, що питання набуло принципового значення, адже навіть асоціації з роботою громадянки країни-агресора неприйнятні. Тож напис номіналу змінять – літери виконають у повній відповідності до офіційної кириличної версії шрифту Bickham Script, без будь-яких авторських варіацій.



Напис номіналу на 2 тисячах гривень / Фото НБУ

Василь Стус є совістю нації та моральним абсолютом. Банкнота з його портретом має бути бездоганною в кожній лінії. Ми не вступатимемо в графологічні дискусії – у Нацбанку є ліцензія, і юридично питань тут немає,

– наголосив голова Андрій Пишний.

Оскільки 2 тисячі гривень ще не запустили у виробництво, зміни до дизайну не вплинуть строки випуску. Як і анонсували раніше, купюру введуть в обіг 4 вересня – у день вшанування пам'яті видатного українського поета, правозахисника та дисидента.

Нагадаємо, також на нових грошах з'являться натхненні мозаїками Алли Горської елементи, зокрема образ сокола-боривітра з легендарного маріупольського панно. Натомість рядок із поезії Стуса виконали шрифтом за мотивами графіки Георгія Нарбута.