Что не так со шрифтом на купюре

В частности, внимание привлекла надпись на оборотной стороне, которая, по словам части дизайнерского сообщества, стилистически напоминает одну из неофициальных кириллических адаптаций шрифта российского происхождения. На эту ситуацию уже отреагировали в Нацбанке, поблагодарив профессиональное сообщество за внимательность к деталям.

В регуляторе отметили, что вопрос приобрел принципиальное значение, ведь даже ассоциации с работой гражданки страны-агрессора неприемлемы. Поэтому надпись номинала изменят – буквы выполнят в полном соответствии с официальной кириллической версией шрифта Bickham Script, без каких-либо авторских вариаций.



Надпись номинала на купюре в 2 тысячи гривен / Фото НБУ

Василий Стус – это совесть нации и моральный абсолют. Банкнота с его портретом должна быть безупречна в каждой линии. Мы не будем вступать в графологические дискуссии – у Нацбанка есть лицензия, и юридически вопросов здесь нет,

– подчеркнул глава Андрей Пишный.

Поскольку 2 тысячи гривен ещё не запущены в производство, изменения в дизайне не повлияют на сроки выпуска. Как и было объявлено ранее, купюру введут в обращение 4 сентября – в день памяти выдающегося украинского поэта, правозащитника и диссидента.

Напомним, что на новых банкнотах также появятся элементы, вдохновленные мозаиками Аллы Горской, в частности образ сокола-пустельги из легендарного мариупольского панно. В свою очередь строка из стихотворения Стуса выполнена шрифтом, созданным по мотивам графики Георгия Нарбута.

Кроме того, презентация банкноты сопровождалась дискуссиями о целесообразности введения такого номинала, что связывали с риском ускорения инфляции. Однако в Нацбанке пояснили, что речь идет об оптимизации структуры наличного обращения.

В комментарии 24 Каналу ректор Международного института бизнеса Александр Савченко также подчеркнул, что ситуация в экономике не является критической. Более того, с начала полномасштабной войны наблюдается относительная стабильность национальной валюты.