Чому обрали саме Василя Стуса

Про це під час пресбрифінгу в п'ятницю, 10 липня, розповів голова Нацбанку Андрій Пишний.

Купюра вийде в обіг уже 4 вересня – у день пам'яті видатного українського поета-шістдесятника, перекладача, публіциста, мислителя, літературознавця, правозахисника, політв'язня та одного з найактивніших представників дисидентства.

Такий вибір регулятор пояснив тим, що візуальний ряд гривні історично відображає тяглість української культури – від Київської Русі до сучасності, і саме Василь Стус органічно завершує цей хронологічний ряд на банкноті найвищого номіналу.

Пишний назвав поета "символом незламності духу", наголосивши, що його готовність до останнього відстоювати правду наразі набуває особливого значення для українців.

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Основним кольором банкноти стане синій, а на зворотному боці зобразять будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався Василь Стус.