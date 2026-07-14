Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в етері 24 Каналу, коментуючи розширення номінального ряду національної валюти, наголосив, що ситуація в економіці України не є критично. Ба більше, з початку повномасштабної війни спостерігається відносна стабільність національної валюти.

Гривня тримається на високому рівні

З ціновою стабільністю, зі слів ректора Міжнародного інституту бізнесу, ситуація складається гірше. Він констатував, що відбуваються інфляційні процеси (коливаються довкола 10%), але гривня за допомогою західних союзників України тримається на доволі високому рівні.

Тому я хотів би пояснити тим, хто хвилюється: не у структурі банкнот справа, а в монетарній, фінансовій і економічній політиці держави. Паперові гроші – це не є емісія. Скільки їх не надрукуй, емісії не буде, вона утворюється через безготівкові канали руху грошей,

– пояснив Савченко.

Він підкреслив, що база – це монетарна, фінансова, економічна політика. А щодо структури банкнот, навіть якби зараз Україна випустила банкноту номіналом 5 тисяч гривень, це б не вплинуло на інфляцію та інфляційні очікування.

Купюри більшого номіналу з'являються тому, що все ж таки є інфляція та девальвація. Зараз вони перебувають під контролем і доки є підтримка наших західних партнерів, курсова стабільність гривні є сильною,

– зауважив Савченко.

З його слів, хвилюватися доведеться після закінчиться війни, адже тоді фінансова допомога почне потрошку зменшуватися, і на авансцену уже курсової монетарної політики буде виходити саме економічна політика уряду, курсова валютна політика Національного банку України.

А до того я впевнений і навіть можу людям більш-менш гарантувати, що все перебуває під чітким контролем Мінфіну, Нацбанку, Міжнародного валютного фонду. А за МВФ стоять такі потужні Європейського Союзу і навіть Сполучені Штати,

– підсумував Савченко.

Про ситуацію в економіці України: дивіться у відео