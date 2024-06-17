Додамо, що Девід Камерон розповів журналістам про санкційну політику щодо Росії та компаній, осіб, які їй допомагають напередодні саміту G7, яка відбулася 13 – 15 червня 2024 року в Італії.

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Камерон пропонує "полювати" на тіньовий флот Росії

Урядовець заявив, що Міністерство закордонних справ Великої Британії активно співпрацює з іншими країнами Європи щодо запровадження санкцій проти компаній Росії та осіб, які допомагають агресору підтримувати повномасштабну війну проти України.

Політик додав, що вони не обмежуються лише компаніями, які є у Великій Британії чи Європі, а також вносять до санкційних списків юридичних осіб у Китаї, Туреччині, Киргизстані чи навіть в Ізраїлі, якщо вони постачають матеріали подвійного призначення для російської військової машини.

Ще одна ціль, на яку вказав Камерон, – це тіньовий флот, яким нелегально перевозять російську нафту по всьому світу. За його словами, за цими танкерами потрібно полювати. Зокрема, Камерон заявив, що щоразу, коли танкери з російською нафтою будуть наближатися до італійського порту, то він прагне бути впевненим, що їх заблокують.

Девід Камерон Очільник МЗС Великої Британії Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну: ми будемо полювати за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати Путіну безглуздість його дій.

США потужно вдарили по Росії

Нагадаємо, що США на минулому тижні запровадили нові обмеження проти Росії. Зокрема, американський Мінфін вніс до санкційного списку Московську фондову біржу, Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій Росії. Головна причина – повномасштабна війна Росії проти України.

Через це Московська біржа оголосила про припинення торгів з доларом та євро. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерти розповіли, якими можуть бути наслідки для Росії від нових санкцій США.