Професор Массачусетського університету та один із передових економістів США Вамсі Вакулабхаранам вважає, що навряд чи Індії вдасться досягнути цієї цілі. Крім того, він додав, що цілком ймовірно з пандемії індійська економіка вийде з гіршими показниками у порівнянні з 2019 роком.

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Падіння економіки Індії

Вакулабхаранам назвав пандемію коронавірусу однією з головних причин сповільнення темпів росту світової економіки. Однак, він наголосив, що Індія переживає набагато більший спад, ніж інші країни, які розвиваються.

Наразі ВВП Індії становить менше ніж 3 трильйони доларів США. Якщо через чотири роки він повинен злетіти до 5 трильйонів доларів, то економіка має зростати, в середньому, більше ніж на 13% на рік,

– підмітив професор.

Вакулабхаранам вважає, що навіть якщо економіка Індії буде розвиватися відповідно до прогнозів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Резервного банку Індії (РБІ), їй не вдасться перевершити показники 2019 року.

Як буде розвиватися економіка Індії

МВФ та індійський центробанк нещодавно переглянули свої прогнози щодо темпів зростання економіки країни та змінили їх в сторону зниження. Як повідомляє видання The Hindu, Міжнародний валютний фонд очікував, що протягом 2021 – 2022 фінансового року ріст ВВП Індії буде дорівнювати 12,5%, проте після початку другої хвилі коронавірусу фонд знизив цю цифру до 9,5%. На 2022 – 2023 роки МВФ прогнозує зростання ВВП на рівні 8,5%, що більше в порівняння з попередньою оцінкою (6,5%).

Індія не зможе стати економікою з 5 трильйонами до 2025 року / Фото Unsplash

Нові пріоритети

Професор Вамсі Вакулабхаранам додав, що після масштабної кризи владі Індії варто сконцентрувати свою увагу на найбільш незахищених верствах населення в економічному плані. За його словами, зараз йдеться про наступні потреби для них:

прожитковий мінімум,

доступна медична допомога.

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Експерт також прокоментував ситуацію з інфляцією, яка хвилює увесь світ. Вакулабхаранам вважає, що високі темпи зростання цін поки що не становлять серйозної загрози для економіки. Особливо, якщо це стосується короткотривалої перспективи. Професор підмітив, якщо інфляція викликана зменшенням пропозиції та зниженням завантаження виробничих потужностей, то зростання попиту має стати головною турботою для уряду. Тож, він наголосив, що влада повинна захистити незаможні господарства від інфляції та гарантувати їм доступ до базових потреб та товарів першої необхідності.