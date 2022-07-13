Імпорт російської нафти Індією досягнув рекордної позначки у червні 2022 року. Йдеться приблизно про 950 тисяч барелів сировини на добу. Нагадаємо, що росія почала повномасштабну війну з Україною 24 лютого 2022 року.

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Індія у червні закупила рекордні обсяги нафти з росії

Варто додати, що це приблизно п'ята частина від загального обсягу імпорту Індії, яка є споживачем нафти у світі з топ 3. Нафтопереробні компанії з Індії скуповують сировину в держави-агресорки із суттєвими знижками відносно еталонної марки нафти Brent й основних сортів нафти із Близького Сходу.

Річ у тому, що деякі західні компанії та країни відмовилися співпрацювати з москвою у цьому секторі. Головна причина такого кроку – повномасштабне вторгнення росії в Україну. У червні 2022 року Індія імпортувала 4,8 мільйона барелів нафти:

Це на 3,8% менше від обсягу, який був придбаний у травні%

від обсягу, який був придбаний у травні% Але водночас майже на 23% більше ніж роком раніше;

ніж роком раніше; У 2021 році імпорт нафти був на низькому рівні, оскільки попит був під ударом другої потужної хвилі коронавірусу в країні.

Загалом імпорт російської нафти в Індії у червні зріс на 15,5% у порівнянні з травнем. В той самий час країна закупила обсяги сировини з Іраку та Саудівської Аравії на 10,5% та 13,5% менше відповідно. Таким чином, частка чорного золота з Близького Сходу змістилася із 59,3% до 56,5%.

До теми! росія залишається другом за величиною серед найбільших експортерів нафти до Індії. Першу сходинку займає Ірак, а третю – Саудівська Аравія. Остання країна зберігає за собою цю позицію другий місяць поспіль.

Збільшення споживання російської нафти, призвело до зростання її частки в загальному імпорті Індії до 19,8%. У травні цей показник дорівнював 16,4%. У контексті Співдружності Незалежних Держав частки сировини з держави-агресорки пішла вгору до 24% з 20,3% у травні.

На момент створення цього матеріалу, еталонна марка російської нафти Urals торгується за ціною на рівні 75,22 долара за барель, згідно з Investing.com. За день сировина цього бренду подешевшала на 6,96%.

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