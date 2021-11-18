Найгірший результат за 20 місяців: чому компанія Ілона Маска пережила непростий тиждень

У листопаді 2021 року компанія Tesla, яка виробляє електрокари, продемонструвала найгірші показники на ринку майже за два роки. Чому так сталося – читайте далі.

На кінець минулого тижня, 12 листопада, активи Tesla впали в ціні на 15,4%. Це відбувалося після того, як генеральний директор компанії Ілон Маск почав продавати цінні папери виробника електрокарів. Перші транші оцінили майже у 5,7 мільярда доларів, пише CNBC.

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Падіння акцій Tesla

Це найгірший тиждень Tesla на ринку за останні 20 місяців. Це також максимально поганий результат в історії компанії, якщо не враховувати обвал у лютому та березні 2020 року, коли пандемія коронавірусу виникла у США, сколихнувши фондовий ринок.

Мільярдер продав активи частково, щоб погасити податкові зобов'язання, пов'язані з реалізацією опціонів на акції. Незадовго до того як його план щодо продажу активів був оприлюднений, Маск провів серед 62,5 мільйона своїх підписників у твітер неформальне опитування, результат якого мав визначити майбутнє активів Tesla, які йому належать. Опубліковані документи показують, що бізнесмен знав, що деякі з його акцій мали були продані протягом того тижня.

Найгірший тиждень Tesla за останні 20 місяців / Фото Getty Images

За даними Market Watch, попри все акції Tesla з початку року зросли майже на 56%. Історичний рекорд був зафіксований 4 листопада 2021 року, коли ціна активів досягла позначки у 1229,91 долара. На момент створення цього матеріалу вартість активів компанії Ілона Маска коливається на рівні 1095 доларів за штуку, ринкова капіталізація становить 1,09 трильйона доларів, інформує Yahoo!Finance. Для порівняння, акції інших автовиробників продемонстрували наступні результати за аналогічний період:

Активи Ford зросли приблизно на 120%,

Цінні папери General Motors подорожчали майже на 51% ,

, Акції Volkswagen AG злетіли в ціні на 66%.

Падіння Tesla на ринку збіглося з дебютом компанії Rivian на біржі, яка залучила приблизно 11,9 мільярда доларів під час первинного розміщення акцій. Вихід Rivian на ринок назвали найбільшим із 2012 року, коли IPO проводив Facebook (зараз Meta).