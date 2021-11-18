Худший результат за 20 месяцев: почему компания Илона Маска пережила непростую неделю

В ноябре 2021 года компания Tesla, производящая электрокары, продемонстрировала самые плохие показатели на рынке почти за два года. К концу минувшей недели, 12 ноября, активы Tesla упали в цене на 15,4%.

Это происходило после того, как генеральный директор компании Илон Маск стал продавать ценные бумаги производителя электрокаров. Первыи транши оценили почти в 5,7 миллиарда долларов, информирует CNBC.

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Падение акций Tesla

Это худшая неделя Tesla на рынке за последние 20 месяцев. Это также максимально плохой результат в истории компании, если не учитывать обвал в феврале и марте 2020 года, когда пандемия коронавируса возникла в США, всколыхнув фондовый рынок.

Миллиардер продал активы частично, чтобы погасить налоговые обязательства, связанные с реализацией опционов на акции. Незадолго до того, как его план по продаже активов был обнародован, Маск провел среди 62,5 миллиона своих подписчиков в твиттер неформальный опрос, результат которого должен был определить будущее принадлежащих ему активов Tesla. Опубликованные документы показывают, что бизнесмен знал, что некоторые из его акций нужно было продать в течение той недели.

Худшая неделя Tesla за последние 20 месяцев / Фото Getty Images

По данным Market Watch, несмотря на все акции Tesla с начала года выросли почти на 56%. Исторический рекорд был зафиксирован 4 ноября 2021, когда цена активов достигла отметки в 1229,91 доллара. На момент создания этого материала стоимость активов компании Илона Маска колеблется на уровне 1095 долларов за штуку, рыночная капитализация составляет 1,09 триллиона долларов, передает Yahoo!Finance. Для сравнения, акции других автопроизводителей продемонстрировали следующие результаты за аналогичный период:

Активы Ford выросли примерно на 120%,

Ценные бумаги General Motors подорожали почти на 51% ,

, Акции Volkswagen AG взлетели в цене на 66%.

Падение Tesla на рынке совпало с дебютом компании Rivian на бирже, привлекшей примерно 11,9 миллиарда долларов во время первоначального размещения акций. Выход Rivian на рынок назвали самым большим с 2012 года, когда IPO проводил Facebook (сейчас Meta).