5 фунтів стерлінгів з Джейн Остін

У світі існує всього чотири банкноти номіналом 5 фунтів, не схожі ні на які інші. З метою привернути увагу громадськості, ці рідкісні купюри були прикрашені мініатюрним портретом Джейн Остін, виконаним відомим мікрогравером Гремом Шортом, пише 24 Канал з посиланням на Banknote World.

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Гравюра розташована поруч із зображенням Біг-Бена. Сьогодні такі банкноти оцінюються колекціонерами приблизно в 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Цікаво! Три з чотирьох купюр вже були знайдені в обігу, а місцеперебування четвертої досі залишається невідомим.

Банкноти династії Мін

Нещодавно аукціоністи виявили банкноту часів династії Мін всередині голови дерев'яної скульптури XIII століття. При огляді бюста на наявність пошкоджень експерти знайшли в його порожнині зім'яту паперову купюру.

Банкнота династії Мін / фото Getty Images

Вона була випущена в третій рік правління жорстокої династії Мін і супроводжувалася написом: "Ця банкнота має ту ж силу, що і монета. За підробку – страта через обезголовлення. Донощик отримає нагороду в розмірі 250 срібних ляней і все майно злочинця".

Цікаво! Разом банкнота та скульптура були продані за 35 806 доларів США.

Банкнота династії Мін / фото Getty Images

Ще одна банкнота династії Мін, схожа на попередню. Імовірно вона була надрукована близько 1350 року і понад 650 років зберігалася в приватній колекції американського нумізмата доктора Ернеста Айкенберрі, який помер у 2013 році.



Цікаво! Ця купюра мала бути продана на аукціоні за суму, що перевищує 100 тисяч доларів.

Перша офіційна банкнота Австралії

Тим, хто піклується про майбутнє і розглядає інвестиції, варто звернути увагу на австралійські банкноти. Перший випуск був здійснений в 1913 році, і довгий час вважалося, що жоден екземпляр не зберігся.



Перша офіційна банкнота Австралії / фото Wikipedia

Однак у 2005 році одну таку банкноту в відмінному статку знайшли в приватній колекції в Шотландії. Вартість першої офіційної банкноти Австралії оцінюється у 226 тисяч доларів.

"Великий кавун" – банкнота долара США зразка 1890 року

Ця купюра номіналом 1 000 доларів вважається найдорожчою банкнотою у світі. На одному з аукціонів в Орландо вона була продана за 3,29 мільйона доларів.

"Великий кавун" / фото Wikipedia

Збереглося всього два екземпляри, один з яких знаходиться у Федеральному резервному банку Сан-Франциско. Купюра отримала прізвисько "Великий кавун" через зелені смуги, вигнуті навколо цифр на лицьовій стороні, що роблять нулі схожими на кавуни.