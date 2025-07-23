Як з'явилися прабатьки кредитних карток?

Перші магазинні карти США вважаються прабатьками сучасних банківських карток. Вони з'явилися у вигляді металевих "платіжних пластин", що нагадували армійські жетони, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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З 1930-х до 1950-х років їх використовували великі універмаги CIF, присвоюючи кожній пластині індивідуальний номер.

Чому картка Diners Club була проривом?

Справжній прорив стався в 1950 році, коли Френк Макнамара і Ральф Шнайдер випустили картку Diners Club. Вона дозволяла оплачувати харчування в ресторанах, а потім вже Diners Club переказував кошти закладу, стягуючи комісію.

Карта Diners' Club 1957 року / фото The National Museum of American History

Власники карток оплачували загальний рахунок наприкінці місяця. За перший рік до системи підключилися 28 ресторанів, два готелі та понад 40 тисяч осіб.

Цікаво! Уже в 1953 році картка Diners Club приймалася за кордоном – в Канаді, Мексиці, Великобританії та на Кубі.

Як з'явилися банківські картки?

Компанія American Express, яка спочатку займалася перевезеннями, в 1958 році випустила свою першу платіжну картку. Її власники платили річну комісію і щомісяця погашали заборгованість, а торгові точки перераховували компанії відсоток від суми транзакцій.

Одна з перших карток American Express / фото Getty Images

У тому ж році Bank of America запустив картку BankAmericard з лімітом в 300 доларів для 65 тисяч жителів міста Фресно. У 1976 році картка була перейменована в Visa.

Цікаво! Проєкт зіткнувся з високою прострочкою платежів (понад 20%) і масовими шахрайствами. Однак ідея revolving-кредиту – з можливістю переносити борг на наступний місяць – виявилася перспективною.

Президент Національного банку Колорадо із зображенням картки Bank Americard / Getty Images

Як з'явилися перші міжбанківські та міжнародні картки?

У 1966 році кілька каліфорнійських банків створили Асоціацію міжбанківських карток (ICA), випустивши картку Interbank Card — пізніше Master Charge, а потім Mastercard. До 1970 року для поширення BankAmericard за межами США була створена міжнародна компанія IBANCO.

Як розвивалися технології банкінгу?

У 1960-х IBM розробила магнітну стрічку на звороті карток. Франція першою впровадила технологію карток з чіпом, поєднану з PIN-кодом.

Примітно! З 1994 року Mastercard, Visa та Europay почали роботу над єдиним стандартом – EMV. Перші специфікації з'явилися в 1996 році.

Пізніше з'явилася технологія безконтактної оплати з використанням NFC: для транзакції достатньо було лише піднести картку, смартфон або портативний пристрій до термінала.

Як працює банківська картка?

При оплаті картка взаємодіє з банком-емітентом і банком продавця. Система перевіряє наявність коштів, шифрує дані та відправляє запит на авторизацію, забезпечуючи безпеку транзакції.