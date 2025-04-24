Монета, яка коштує як 200 квартир у Києві: ви маєте її побачити
- Монета Double Eagle, викарбувана у 1933 році, є найдорожчою монетою у світі.
- Цю монету продали за 18,9 мільйона доларів на аукціоні в 2021 році.
Є монети вартість яких вимірюється у мільйонах доларів. Така ціна зумовлена сукупністю факторів. Зокрема, походженням монети.
Яку монету вважають найдорожчою у світі
Станом на зараз, найдорожчою монетою вважається Double Eagle, повідомляє 24 Канал з посиланням на Smithsonian Magazine.
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Цю монету було виготовлено у 1933 році – в часи Великої Депресії у США. Її номінал 20 доларів.
Зверніть увагу! Загалом таких монет було викарбувано 445 тисяч штук. Водночас Double Eagle повноцінно не було введено у обіг, тому вона і має таку високу цінність.
Історія цієї монети розпочалася набагато раніше, ще в 1900-ті роки. Тоді американський президент Теодор Рузвельт замовив виготовлення золотої монети відомому на той момент скульптору Огастесу Сент-Годенсу.
Як виглядає монета за майже 20 мільйонів доларів / Скриншот Smithsonian Magazine
Double Eagle – останні монети, які були викарбувані за так званим "золотим стандартом" США. У 1934 від нього повністю відмовились і тоді Монетний двір виніс рішення про переплавку монет в злитки.
Зауважте! У 2021 році монету вказаного зразка придбали на аукціоні за 18,9 мільйона доларів. Покупець залишився невідомим.