Найдорожчі монети світу

Як правило, більшість монет коштують свою номінальну вартість. Проте існують екземпляри, вартість яких сягає неймовірних рівнів, оскільки їх шукають колекціонери та нумізмати, повідомляє GOBankingRates.

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П'ятірку найдорожчих монет відкриває золотий динар Омейядів. Монета датована 723 роком. У світі залишилося орієнтовно 6 таких монет. Її початкова ціна невідома, але сьогодні колекціонери готові заплати понад 6 мільйоні доларів.

Найдорожчі монети світу / Скриншот Coinworld.com

На четвертому місці опинився срібний долар 1804 року – Оригінал, Клас I. Цікаво, що цю монету почали випускати не раніше 1834 року. Попри свою назву, ці рідкісні монети були випущені не раніше 1834 року. Існує три різні класи цих монет, кожен із яких має свої відмінності. Одна така монета на сьогодні коштує 6,75 мільйона доларів.

Найдорожчі монети світу / Скриншот pcgs.com

Третю сходинку займає подвійний орел Saint-Gaudens 1933 року. Ці монети ніколи не вводили в обіг. Наразі відомо про існування всього 13 таких монет. Повідомляють, що лише одна монета є у приватній власності. Її оцінили в 7,5 мільйона доларів.

Найдорожчі монети світу / Скриншот Coinvalues.com

Далі йде срібний долар "Flowing Hair", який карбували у 1794 – 1975 роках. Його початкова ціна становила 1 долар. Зараз за цю монету готові заплатити 7,75 мільйона доларів. На сьогодні срібних доларів такого зразка залишилося близько 150 – 200 штук.

Найдорожчі монети світу / Скриншот pcgs.com

Очолює рейтинг золота монета "Liberty", яка датована 1849 роком. Склад монети – це 90% золото та на 10% мідь. Її вага трохи перевищує 33 грами. Монету оцінюють у приблизно в 15 мільйонів доларів.

Найдорожчі монети світу / Скриншот pcgs.com