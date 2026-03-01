Які гроші найбрудніші?

Дослідники з'ясували, що мікроби та бактерії буквально "прилипають" до паперових грошей і можуть довго на них зберігатися, пише "РБК-Україна".

Втім, є купюри, на яких мікроорганізми затримують менше, ніж на інших. До більш "чистих" грошей фахівці віднесли:

євро;

британські фунти стерлінгів;

норвезьку крону.

Виявилося, що у цих країнах для друку грошей використовують спеціальний папір. Він має властивості, яка перешкоджають мікробам стрімко розмножуватися на купюрах.

Натомість три країни потрапили у лідери із забрудненими купюрами. У список потрапили:

Швейцарія;

Данія;

та Росія.

Наприклад, на одній банкноті данських крон дослідники знайшли аж 40 тисяч бактерій. Трохи меншою кількістю відзначився швейцарський франк – 32 тисячами мікробів.

Але випередив усіх Китай. Його юані визнали найбруднішими. На них нарахували майже 180 тисяч бактерій.

Які забруднення знайшли на купюрах?

Мікроби та бактерії потрапляють на банкноти, які перебувають в активному обігу. Вони "подорожують" від людини до людини, контактують із забрудненими предметами і збирають на себе найрізноманітніші частки.

За дослідженнями, багато купюр містять не лише бактерії, пише Приватбанк. На них знайшли:

віруси;

мікроорганізми з рота;

ДНК домашніх тварин.

До прикладу, на 6% англійських фунтів виявили кишкову паличку. А майже 80% однодоларових купюр США містять сліди кокаїну.

До слова, концентрація наркотичних речовин на американських доларах буває такою значною, що іноді працівники банку через це навіть не можуть здати тест на наркотики.

Бактерії та віруси "чіпляються" до грошей з кількох причин:

банкноти не мають антибактеріального покриття;

вологість і температура подовжують життя мікробів на поверхні купюр.

Мікроби липнуть так не через жадібність. А тому, що у банкнотах багато целюлози. Для бактерій це сприятливі умови. Тому пластикові банкноти вважаються чистішими. Полімер не вбирає вологу, піт або бруд,

– говорять у банку.

Важливо! Тож після контакту з грошима медики радять завжди ретельно мити руки, а краще обробляти антибактеріальним засобом. За можливості взагалі варто надати перевагу безготівковому розрахунку.

Як знищують старі гроші?